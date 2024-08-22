Росія могла втратити половину своїх МіГ-31К, але може зробити ще, - експерт

В результаті українського удару по аеродрому "Саваслейка" російська армія могла втратити половину своїх МіГ-31К, які здатні переносити ракету "Кинджал". Але Росія здатна поповнювати авіапарк даних ракетоносіїв.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив авіаційний експерт та керівник Інституту менеджменту та стратегій Богдан Долінце.
За словами Долінце, до повномасштабного російського вторгнення була інформація, що на озброєнні РФ перебуває 12 літаків МіГ-31К. Раніше вже було підтверджено знищення одного з них, ще один - знищили під час удару по "Саваслейці".
"Тобто тепер їх 10. Ще принаймні 5 було пошкоджено. Як сильно вони були пошкоджені - залишається питанням. Якщо вони були пошкоджені так, що їх не можна відремонтувати, то ми можемо говорити, що 50% носіїв було знищено. Якщо їх можна буде швидко відновити, то мова йтиме лише про тимчасове скорочення цих носіїв", - сказав експерт.
Водночас Долінце нагадав, що МіГ-31К був створений на базі МіГ-31 версії Б або БС. А таких літаків, за його словами, ще понад 100 одиниць у запасі російської армії.
"Ми маємо розуміти, що навіть повне знищення всіх наявних сьогодні МіГ-31К не говорить про те, що Росія більше не матиме цих літаків. Звісно, їм буде потрібен певний час, який може зайняти від пів року до року, але вони зможуть отримати нові носії", - додав він.
МіГ-31К - двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії, який здатний переносити гіперзвукову ракету Х-47М "Кинджал".
Ця ракета здатна досягати будь-якої точки території України за лічені хвилини, а перехопити її можуть лише системи протиповітряної оборони Patriot та Samp-T. Тому застосування цих ракет росіянами становить серйозну загрозу для українців.
Більше про МіГ-31 та ракети "Кинджал" - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Днями стало відомо, що Головне управління розвідки Міноборони України атакувало дронами російський аеродром "Саваслейка".
В результаті атаки, яка відбулася 16 серпня, було знищено літак МіГ-31К/І, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МіГ-31К/І.
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