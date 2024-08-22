Россия могла потерять половину своих МиГ-31К, но может сделать еще, - эксперт

В результате украинского удара по аэродрому "Саваслейка" российская армия могла потерять половину своих МиГ-31К, способных переносить ракету "Кинжал". Но Россия способна пополнять авиапарк данных ракетоносителей.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил авиационный эксперт и руководитель Института менеджмента и стратегий Богдан Долинце.
По словам Долинце, до полномасштабного российского вторжения была информация, что на вооружении РФ находится 12 самолетов МиГ-31К. Ранее уже было подтверждено уничтожение одного из них, еще один - уничтожили во время удара по "Саваслейке".
"То есть теперь их 10. Еще по крайней мере 5 было повреждено. Как сильно они были повреждены - остается вопросом. Если они были повреждены так, что их нельзя отремонтировать, то мы можем говорить, что 50% носителей были уничтожены. Если их можно будет быстро восстановить, речь пойдет только о временном сокращении этих носителей", - сказал эксперт.
В то же время, Долинце напомнил, что МиГ-31К был создан на базе МиГ-31 версии Б или БС. А таких самолетов, по его словам, еще больше 100 единиц в запасе российской армии.
"Мы должны понимать, что даже полное уничтожение всех имеющихся сегодня МиГ-31К не говорит о том, что у России больше не будет этих самолетов. Конечно, им потребуется определенное время, которое может занять от полугода до года, но они смогут получить новые носители", - добавил он.
МиГ-31К - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия, способный переносить гиперзвуковую ракету Х-47М "Кинжал".
Эта ракета способна достигать любой точки территории Украины в считанные минуты, а перехватить ее могут только системы противовоздушной обороны Patriot и Samp-T. Поэтому применение этих ракет россиянами представляет серьезную угрозу для украинцев.
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На днях стало известно, что Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало дронами российский аэродром "Саваслейка".
В результате атаки, которая произошла 16 августа, был уничтожен самолет МиГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, предположительно МиГ-31К/И.
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