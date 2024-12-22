Росія могла отримати від КНДР балістику, яка летить на понад 1000 км, - Defense Express

Нещодавно у мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано черговий ешелон із озброєнням та військовою технікою з КНДР. Зйомка нібито зроблена у Тюменській області, і цей матеріал привертає увагу з двох причин.

По-перше, на відео можна побачити щонайменше 10 самохідних 170-мм артилерійських установок М1989 "Коксан". Причому, це вже другий ешелон із такими установками, помічений на території Росії за останні дні.

По-друге, крім установок "Коксан", у кадрі можна розгледіти п’ять одиниць техніки, які, ймовірно, є пусковими установками для балістичних ракет середньої дальності Pukguksong-2, відомих також як "Полярна зоря" або ж в американській класифікації - KN-15.

Видання зазначає, що до появи більш чітких кадрів поки не можна стовідсотково стверджувати, що це саме ця ракета. Однак зберігається висока ймовірність, що Північна Корея та Російська Федерація мають домовленість про посилення військ РФ більшою кількість та номенклатурою озброєння.

Що відомо про Pukguksong-2 (KN-15)

Як і більшість зразків озброєння Північної Кореї, балістична ракета Pukguksong-2 (KN-15) розроблялася в умовах суворої секретності. Через це точні тактико-технічні характеристики залишаються умовними, особливо щодо дальності її дії.

У відкритих джерелах зазначають, що робоча дальність ракети може становити від 1200 до 1300 км. Деякі джерела припускають можливість досягнення відстані понад 2000 км, а окремі повідомлення вказують навіть на показник у понад 3000 км. Однак такі цифри виглядають сумнівними і, найімовірніше, є перебільшенням із пропагандистським ухилом.

Pukguksong-2 є наземною модифікацією ракети Pukguksong-1, спроєктованої для запусків із підводних човнів. За неофіційними даними, розробка цієї ракети могла розпочатися ще до 2014 року, хоча точні терміни завершення робіт залишаються невідомими.

Перші випробування Pukguksong-2, імовірно, відбулися у 2016 році, але вони виявилися невдалими та офіційно не визнавалися владою КНДР. Натомість у лютому 2017 року Північна Корея здійснила успішний запуск, під час якого ракета пролетіла близько 500 км і досягла максимальної висоти 550 км. Ці випробування висвітлювалися північнокорейськими ЗМІ, які офіційно підтвердили, що мова йшла саме про Pukguksong-2. Хоча розвідка КНДР спершу розглядала можливість тестування інших ракет, зокрема Nodong або Musudan.

У тому ж році відбувся ще один запуск ракети з аналогічними показниками дальності та висоти. Після цього Північна Корея оголосила про готовність розпочати серійне виробництво цієї ракети. Вже у 2019 році з’явилися підтвердження про розміщення цих ракет на ракетних базах КНДР.

Відомо, що Pukguksong-2 - це двоступенева ракета на твердому паливі. Вона має приблизні розміри: довжина 9 метрів, діаметр 1,5 метра. Для пускових установок було обрано гусеничне шасі, яке враховує місцевість Північної Кореї.

У разі, якщо КНДР дійсно передала РФ свої Pukguksong-2, то такий крок може мати для Пхеньяна суто прагматичне значення. Це може бути спробою перевірити ефективність своїх ракетних систем у реальних бойових умовах. Такий інтерес може бути викликаний тим, що наявні зразки північнокорейської зброї, які вже використовує РФ, зокрема ракети KN-23, демонструють низьку ефективність і здебільшого застосовуються як зброя терору, а не для вирішення тактичних чи стратегічних завдань.