Росія могла отримати нову партію дронів з Ірану, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, вперше за три тижні надійшли повідомлення про атаки наданих Іраном безпілотних літальних апаратів (БПЛА) односторонньої атаки (OWA).

"Ці події ще доведеться перевірити, але цілком імовірно, що Росія вичерпала свій попередній запас із кількох сотень Шахед-131 та 136 і тепер отримала поповнення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 6 грудня Генштаб України повідомив про збиття 17 БПЛА, зокрема 14 "Шахед-136". А 7 грудня 2022 року українські офіційні особи повідомили про використання наданих Іраном БПЛА OWA по Запорізькій та Дніпровській областях.

До цього останнє повідомлене про збиття іранських дронів Shahed-136 в Україні було 17 листопада 2022 року.

Якщо нові повідомлення підтвердяться, "цілком ймовірно, що Росія відновила атаки за допомогою нещодавно поставлених систем БПЛА OWA", зазначають у Міноборони Британії.