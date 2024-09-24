UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія могла атакувати Запоріжжя рідкісними КАБами, - Defense Express

Ілюстративне фото: росіяни били по Харкову бомбою ФАБ-500Т (t.me/dsns telegram)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти могли бити по Запоріжжю за допомогою авіабомб ФАБ-500Т. Їх ворог використовує досить рідко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Видання звернуло увагу, що на відео роботи саперів біля Запоріжжя, які знешкоджували російську авіабомбу, ймовірно, присутня ФАБ-500Т. Її росіяни могли оснастити уніфікованим модулем планування та корекції (УМПК).

За даними журналістів, ФАБ-500Т було створено за радянських часів та призначено для застосування за допомогою розвідувально-ударних літаків МіГ-25РБ.

"Т" у назві авіабомби означає "термостійка" - корпус бомби повинен був витримувати температурні навантаження, оскільки МіГ-25РБ міг набирати швидкість до 3000 кілометрів на годину.

При цьому, як з'ясувало Defense Express, ФАБ-500Т могла летіти на відстань до 30-40 кілометрів за умови необхідного розгону літака-носія. Тепер УМПК дозволяє бомбі летіти ще далі.

Ймовірно, росіяни відновили виробництво таких авіабомб на своїх заводах, оскільки у березні пропагандисти публікували відповідні кадри.

Defense Express допускає, що при оснащенні ФАБ-500Т уніфікованим модулем планування та корекції радіус дії бомби стає значно більшим, ніж 70 кілометрів - поки що це "стандартна" дальність польоту для авіабомб окупантів.

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вже використовували ФАБ-500Т для ударів по Харкову. Така інформація з'явилася після перших атак авіабомб на обласний центр.

Більш детально про таке озброєння можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗапоріжжяАвіаудариВійна в Україні