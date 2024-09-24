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Россия могла атаковать Запорожье редкими КАБами, - Defense Express

Иллюстративное фото: россияне били по Харькову бомбой ФАБ-500Т (t.me/dsns telegram)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты могли бить по Запорожью при помощи авиабомб ФАБ-500Т. Их враг использует довольно редко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Издание обратило внимание, что на видео работы саперов возле Запорожья, которые обезвреживали российскую авиабомбу, вероятно, присутствует ФАБ-500Т. Ее россияне могли оснастить унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

По данным журналистов, ФАБ-500Т были созданы в советские времена и предназначены для применения при помощи разведывательно-ударных самолетов МиГ-25РБ. 

"Т" в названии авиабомбы означает "термостойкая" - корпус бомбы должен был выдерживать температурные нагрузки, поскольку МиГ-25РБ мог набирать скорость до 3000 километров в час.

При этом, как выяснило Defense Express, ФАБ-500Т могла лететь на расстояние до 30-40 километров при условии необходимого разгона самолета-носителя. Теперь же УМПК позволяет бомбе лететь еще дальше. 

Вероятно, россияне возобновили производство таких авиабомб на своих заводах, поскольку в марте пропагандисты публиковали соответствующие кадры. 

Defense Express допускает, что при оснащении ФАБ-500Т унифицированным модулем планирования и коррекции радиус действия бомбы становится значительно больше, чем 70 километров - пока что это “стандартная” дальность полета для авиабомб оккупантов. 

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты уже использовали ФАБ-500Т для ударов по Харькову. Такая информация появилась после первых атак авиабомб на областной центр.

Более детально о таком вооружении можете узнать в материале РБК-Украина.

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