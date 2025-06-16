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Росія модернізує ядерні бази поблизу Європи: супутникові знімки

Україна, Понеділок 16 червня 2025 13:25
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Росія модернізує ядерні бази поблизу Європи: супутникові знімки Фото: Росія лякає Захід ядерною бомбою (росЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Росія модернізує свої ядерні бази поблизу Європи, а одна з них розташована за 270 кілометрів від Швеції. Москва хоче викликати паніку серед європейців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання SVT.

Нові супутникові знімки Planet Labs показують, що за останні роки було створено і модернізовано щонайменше п'ять російських баз ядерної зброї поблизу Швеції.

"Ми це знаємо і давно за цим стежимо. Це стосується як російських інвестицій у ядерний збройовий потенціал, так і розробки нової доктрини", - сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Модернізація баз

Нові супутникові знімки від травня 2025 року показують, серед іншого, що:

  • За словами вчених-атомників з американської організації FAS, на базі Осиповичі в Білорусі модернізується радянське сховище ядерної зброї, яке знаходиться за трьома рівнями огорожі, з новою навантажувальною платформою для залізничного транспорту і систем ППО.
  • У Калінінграді ядерна збройова база була модернізована новими будівлями, потрійною огорожею і новими комунікаційними можливостями за 270 кілометрів від шведського територіального кордону. За даними польського уряду, в Калінінграді зберігається близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї.
  • На Новій Землі побудовано безліч нових будівель, експерти називають цю базу найважливішою в Росії базою для випробувань і випробувань ядерної зброї.
  • На Кольському півострові побудовано близько 50 бункерів для зберігання балістичних ракет підводних човнів, а також причал для навантаження ракет на підводні човни.

Прагнення Москви викликати паніку

Російську ядерну зброю експерти називають найважливішим козирем Росії. Політичне керівництво країни любить хвалитися зброєю і регулярно лякає зовнішній світ, намагаючись домогтися своїх цілей на міжнародній арені.

"Росія знизила поріг загрози ядерною зброєю, і з моменту повномасштабного вторгнення в Україну ми бачили, що це було зроблено понад 200 разів на різних політичних рівнях", - каже Пол Йонсон.

Старший науковий співробітник Тихоокеанського форуму Вільям Альберк, який раніше займався політикою в галузі ядерної зброї в НАТО, стверджує, що Росія намагається перетворити страх Заходу на зброю, якою вона може скористатися.

"Росія знає, що ці загрози викликають паніку на Заході, і саме тому вони вже 25 років експериментують з ескалацією ядерних загроз, і вони використовують це, щойно хочуть, щоб щось пішло за їхнім планом", - сказав він.

Нагадаємо, Москва посилила свої військові бази поблизу кордону НАТО. А Фінляндія чекає подальшого нарощування Росією військ уздовж їхнього спільного кордону після закінчення війни в Україні.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, Росія і США володіють близько 90% усіх ядерних боєголовок. Їхні арсенали залишалися стабільними до 2024 року, проте обидві країни реалізують масштабні програми модернізації.

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