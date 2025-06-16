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Россия модернизирует ядерные базы вблизи Европы: спутниковые снимки

Украина, Понедельник 16 июня 2025 13:25
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Россия модернизирует ядерные базы вблизи Европы: спутниковые снимки Фото: Россия пугает Запад ядерной бомбой (росСМИ)
Автор: Александр Белоус

Россия модернизирует свои ядерные базы вблизи Европы, а одна из них находится в 270 километрах от Швеции. Москва хочет вызвать панику среди европейцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание SVT.

Новые спутниковые снимки Planet Labs показывают, что за последние годы было создано и модернизировано по меньшей мере пять российских баз ядерного оружия вблизи Швеции.

"Мы это знаем и давно за этим следим. Это касается как российских инвестиций в ядерный оружейный потенциал, так и разработки новой доктрины", - сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Модернизация баз

Новые спутниковые снимки от мая 2025 года показывают, среди прочего, что:

  • По словам ученых-атомщиков из американской организации FAS, на базе Осиповичи в Беларуси модернизируется советское хранилище ядерного оружия, находящееся за тремя уровнями ограждения, с новой погрузочной платформой для железнодорожного транспорта и систем ПВО.
  • В Калининграде ядерная оружейная база была модернизирована новыми зданиями, тройным ограждением и новыми коммуникационными возможностями в 270 километрах от шведской территориальной границы. По данным польского правительства, в Калининграде хранится около 100 единиц тактического ядерного оружия.
  • На Новой Земле построено множество новых зданий, эксперты называют эту базу важнейшей в России базой для испытаний и испытаний ядерного оружия.
  • На Кольском полуострове построено около 50 бункеров для хранения баллистических ракет подводных лодок, а также причал для погрузки ракет на подводные лодки.

Стремление Москвы вызвать панику

Российское ядерное оружие эксперты называют важнейшим козырем России. Политическое руководство страны любит хвастаться оружием и регулярно пугает внешний мир, пытаясь добиться своих целей на международной арене.

"Россия снизила порог угрозы ядерным оружием, и с момента полномасштабного вторжения в Украину мы видели, что это было сделано более 200 раз на разных политических уровнях", – говорит Пол Йонсон.

Старший научный сотрудник Тихоокеанского форума Уильям Альберк, ранее занимавшийся политикой в области ядерного оружия в НАТО, утверждает, что Россия пытается превратить страх Запада в оружие, которым она может воспользоваться.

"Россия знает, что эти угрозы вызывают панику на Западе, и именно поэтому они уже 25 лет экспериментируют с эскалацией ядерных угроз, и они используют это, как только хотят, чтобы что-то пошло по их плану", - сказал он.

Напомним, Москва усилила свои военные базы вблизи границы НАТО. А Финляндия ждет дальнейшего наращивания Россией войск вдоль их общей границы после окончания войны в Украине.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Россия и США владеют около 90% всех ядерных боеголовок. Их арсеналы оставались стабильными в 2024 году, однако обе страны реализуют масштабные программы модернизации.

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