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Росія модернізує авіабомби, але використовує їх не на всіх напрямках, - Гуменюк

Херсон, Четвер 28 березня 2024 09:41
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Росія модернізує авіабомби, але використовує їх не на всіх напрямках, - Гуменюк Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія модернізує авіабомби, якими атакує Україну. Але їх використовують не на всіх напрямках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни мають в арсеналі велику кількість авіаційних бомб. До того ж окупанти продовжують їх покращувати.

"Вони продовжують модернізацію, зокрема, авіабомб зі звичайних до рівня керованих. Вони споряджуються "крильцями" і набувають збільшеної летючості. Така керована авіабомба здатна долати 60-70 кілометрів", - сказала вона.

Речниця додала, що на півдні України окупанти мають проблеми з застосуванням авіації, бояться підлітати близько. Тому таку авіацію ворог застосовую у Донецькій, Харківській та Сумській області.

"Отже, цей напрямок для них проблематичний і тут окупанти воліють використовувати тактичну авіацію з використанням ракет К-31, Х-35, Х-59", - пояснила Гуменюк.

Удар по Харкову керованим боєприпасом

У середу, 27 березня, армія РФ вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.

Як повідомляла Харківська ОВА, боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Їх застосовують як і з літаків, так і з РСЗВ "Смерч".

Варто додати, що внаслідок атаки було пошкоджено 14 багатоповерхівок й навчальний заклад. Відомо про жертву та щонайменше 18 поранених, серед яких є дитина.

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