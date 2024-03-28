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Россия модернизирует авиабомбы, но использует их не на всех направлениях, - Гуменюк

Херсон, Четверг 28 марта 2024 09:41
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Россия модернизирует авиабомбы, но использует их не на всех направлениях, - Гуменюк Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия модернизирует авиабомбы, которыми атакует Украину. Но их используют не на всех направлениях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, у россиян есть в арсенале большое количество авиационных бомб. К тому же оккупанты продолжают их улучшать.

"Они продолжают модернизацию, в частности, авиабомб с обычных до уровня управляемых. Они снаряжаются "крылышками" и приобретают увеличенную летучесть. Такая управляемая авиабомба способна преодолевать 60-70 километров", - сказала она.

Спикер добавила, что на юге Украины оккупанты имеют проблемы с применением авиации, боятся подлетать близко. Такую авиацию враг применяю в Донецкой, Харьковской и Сумской области.

"Итак, это направление для них проблематично и здесь оккупанты предпочитают использовать тактическую авиацию с использованием ракет К-31, Х-35, Х-59", - пояснила Гуменюк.

Удар по Харькову управляемым боеприпасом

В среду, 27 марта, армия РФ впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса большого калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250.

Как сообщала Харьковская ОВА, боеприпас калибром 30 см может летать на расстояние до 90 км. Их применяют как и с самолетов, так и с РСЗО "Смерч".

Следует добавить, что в результате атаки было повреждено 14 многоэтажек и учебное заведение. Известно о жертве и по меньшей мере 18 раненых, среди которых есть ребенок.

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