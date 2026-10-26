Росія за місяць застосувала близько 350 "Бандеролей" і "Дань-Т", - Ігнат

Російські війська за місяць застосували близько 350 боєприпасів "Бандероль" і "Дань-Т". Це приблизно вдесятеро менше, ніж реактивних безпілотників, які РФ використовує для атак по Україні.
Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
За словами Ігната, S-8000, відома як "Бандероль", і "Дань-Т" належать до засобів ураження, які можна називати ракетами-дронами або баражуючими боєприпасами. Важливою особливістю цієї зброї є те, що її запускають із повітряних платформ.
Дальність польоту таких засобів становить приблизно 600 кілометрів. Спочатку росіяни запускали їх з ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон", а згодом почали використовувати для цього вертольоти.
За оцінкою Ігната, не виключено, що Росія працює над можливістю запускати ці боєприпаси також із літаків.
Наразі "Бандеролей" і "Дань-Т" значно менше, ніж реактивних БПЛА. Ігнат припускає, що Росія поки не може масштабувати виробництво цих засобів ураження такими ж темпами.
"Поки що, схоже, вони не можуть масштабувати виробництво так само сильно. Але ми ж не знаємо всіх їхніх можливостей і спроможностей", - додав він.
Росія почала застосовувати "Бандеролі" приблизно півтора року тому. Спочатку це були поодинокі випадки, зокрема над акваторією Чорного моря та в напрямку Херсонської й Миколаївської областей.
Згодом Росія певною мірою наростила їх виробництво й почала використовувати ці засоби поряд із реактивними безпілотниками.
"Зараз вони вже певною мірою наростили випуск цих засобів разом із реактивними БПЛА. Але "Бандероль" уже буде змінюватися на більш нову версію - "Дань-Т". Ми їх так розділяємо", - підсумував Ігнат.
Нагадаємо, у вересні Brave1 повідомив, що українські розробники створили засоби для перехоплення російських ракет-дронів "Бандероль".
Один із таких засобів уже застосовують для знищення цих цілей, причому його використання обходиться значно дешевше, ніж вартість самого російського боєприпасу.