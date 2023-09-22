Росія майже подвоїть військові витрати у 2024 році, - Bloomberg

Росія планує масштабне збільшення військових витрат наступного року. Витрати становитимуть 6% валового внутрішнього продукту країни у 2024 році порівняно з 3,9% у 2023 році та 2,7% у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з проектами бюджетних планів, з якими ознайомилося агентство, секретні військові витрати майже подвоїться, оскільки Кремль продовжує намагатися уникнути пильної уваги до наслідків війни.

Як зазначає Bloomberg, еволюція російського військового бюджету показує, що пріоритети уряду змінюються на тлі бойових дій, які спричиняють важкі фінансові витрати, кінця яких не видно. Планується, що наступного року військові витрати перевищать соціальні витрати, незважаючи на те, що Кремль готується до президентських виборів у березні та в той час, коли економіка перебуває під тиском безпрецедентних міжнародних санкцій.

Згідно з проектом пропозицій, який уряд обговорить у п'ятницю, військові витрати зростуть до 10,8 трильйона рублів (112 млрд доларів) у 2024 році з 6,4 трильйона рублів цього року. Прогнозований військовий бюджет буде потроєний у порівнянні з 3,6 трильйонами рублів, виділеними у 2021 році, в останній рік перед тим, як Путін розпочав вторгнення у лютому 2022 року.

Секретні витрати

Засекречені витрати зростуть до 11,1 трлн рублів з 6,5 трлн у 2023 році. Це становитиме 30% від загального обсягу видатків бюджету, що вдвічі збільшить секретну частку з рекордно низького рівня 14,9% у 2021 році.

Витрати на соціальну політику у 2024 році планується досягти 7,5 трлн рублів проти 6,5 трлн у 2023 році. У проекті бюджету загальні видатки 2024 року прогнозуються лише на рівні 36,6 трлн рублів, що у 15% більше, ніж цього року.

Незважаючи на різке збільшення військових витрат та вплив санкцій, уряд очікує, що доходи становитимуть понад 35 трильйонів рублів, що на 22% більше, ніж у 2023 році, а дефіцит скоротиться вдвічі до 0,9% ВВП у 2024 році з 1,8% в цьому році. Очікується, що дефіцит продовжуватиме скорочуватися до 0,4% ВВП у 2025 році.

Очікується, що доходи від нафти та газу також зростуть майже на чверть наступного року до 11,5 трлн. рублів у 2024 році.

Щоб стати законом, проект бюджету має бути схвалено обома палатами парламенту, а потім підписано президентом.