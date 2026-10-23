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Росія масовано обстріляла ТЕС ДТЕК: станція зупинила генерацію енергії

08:12 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: ТЕС ДТЕК знову під ударом (Getty Images)

Росіяни масовано атакували одну з теплових електростанцій ДТЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Через удар станція припинила генерацію електроенергії. У компанії також зазначили, що обладнання зазнало суттєвих пошкоджень.

Це не перший обстріл теплових станцій ДТЕК. З початку повномасштабного вторгнення ворог атакував їх понад 230 разів.

Вночі вибухи лунали у Луцьку та на Рівненщині, регіони були практично під постійними атаками. Вранці ворог також продовжує атакувати Львівщину, тут фіксується безпілотник.

Нагадаємо, Росія атакувала Україну новою ракетою "Герань-5 К5-К" з оптичною навігацією.

За словами радника президента України з питань оборонних технологій Сергія Бескрестнова, вона летить далі, швидше й вище за попередні версії.

Також повідомлялося, що російські дрони атакували залізничну інфраструктуру Полтави ввечері 22 жовтня.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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