Росія масовано обстріляла ТЕС ДТЕК: станція зупинила генерацію енергії

Через удар станція припинила генерацію електроенергії. У компанії також зазначили, що обладнання зазнало суттєвих пошкоджень.

Це не перший обстріл теплових станцій ДТЕК. З початку повномасштабного вторгнення ворог атакував їх понад 230 разів.

Вночі вибухи лунали у Луцьку та на Рівненщині, регіони були практично під постійними атаками. Вранці ворог також продовжує атакувати Львівщину, тут фіксується безпілотник.

Нагадаємо, Росія атакувала Україну новою ракетою "Герань-5 К5-К" з оптичною навігацією.

За словами радника президента України з питань оборонних технологій Сергія Бескрестнова, вона летить далі, швидше й вище за попередні версії.