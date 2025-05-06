Росія масовано атакує Харків дронами: що відомо

Центр міста

Вночі, о 03:36 він поінформував, що по центру міста РФ завдала удар "Шахедом". Внаслідок атаки загорівся приватний будинок.

"Ворог здійснив удар БПЛА типу "Шахед" по центральному, щільно заселеному району міста. Внаслідок атаки безпілотника палає приватний будинок. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється", - написав Терехов.

Індустріальний район

У проміжку з 04:07 по 04:15 у місті пролунали ще три вибухи. Як уточнив мер Харкова, вони були в Індустріальному районі.

"Зафіксовано вже три удари по - попередньо - Індустріальному району Харкова", - йшлося у повідомленні о 04:16.

Водночас цю ж інформацію підтвердив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що наслідки атаки з'ясовуються.

Холодногірський район

О 04:20 в місті пролунав ще один вибух. Мер підтвердив.

"Ще один у удар, тепер вже у Холодногірському районі (попередньо). Масована атака ворожих БПЛА на місто ще триває - у повітрі фіксують ще кілька безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Шевченківський район

"Ще один вибух пролунав у Шевченківському районі", - написав Терехов о 04:25.

Київський район

"Зафіксовано удар по Київському району", - повідомив мер Харкова о 04:28.

Оновлено о 04:46

"Ще один вибух зафіксовано у Київському районі", - інформує мер міста.

Оновлено о 05:16

Терехов написав, що на місці одного з прильотів у Київському районі є інформація про пожежу. Про постраждалих дані також не надходили.

Оновлено о 05:34

У Харкові о 05:31 пролунав ще один звук вибуху. Терехов уточнив, що вибух був у Київському районі.

Салтівський район

"Останні два удари - попередньо - прийшлися по Салтівському району. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні о 04:42.

Терехов додав, що в цю хвилину масована атака дронів триває,.

"На Харків ще йдуть "Шахеди" - будьте обережні, за можливості перейдіть в укриття. Усі станції метро працюють у режимі бомбосховища", - пише він.