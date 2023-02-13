В ISW пояснили, навіщо Кремль поширює наратив про те, що надання танків і ракет Україні створює загрозу безпеці РФ

Кремль продовжує свої зусилля, щоб зупинити передачу західних далекобійних ракет і танків Україні. Зокрема поширює наратив, що нове озброєння становитиме загрозу безпеці РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, як російський диктатор Володимир Путін у грудні 2022 року звинуватив США в навмисному затягуванні війни після дозволу надати ЗРК Patriot.

"Путін абсурдно натякнув, що Україна використовуватиме Patriot (оборонні системи протиповітряної оборони) для ударів по території РФ. Ця інформаційна операція мала на меті призупинити допомогу Заходу, яка б зірвала поточні та заплановані російські військові операції", - мовиться у звіті.

В ISW вказали, що к ремлівські чиновники продовжують посилювати наратив про те, що передача Заходом високоточних ракетних систем великої дальності та танків Leopard створює нову загрозу безпеці Росії.

Хоча вони не становлять більшої загрози, ніж поставка радянських танків чи інших високоточних систем.

"Українці не використовували надані Заходом системи HIMARS для ударів по території РФ. І думка про те, що Україна вторгнеться в Росію за допомогою німецьких Leopard, викликає сміх", - зазначають фахівці.

В Інституті вивчення війни пояснили, що ця інформаційна кампанія Кремля переслідує дві цілі:

якомога довше затримати прибуття західних танків, щоб затримати відновлення українських контрнаступів і виграти час для власних наступальних операцій Росії;

порушити формулювання узгодженого західного підходу до повного переходу України на західні системи озброєнь - те, що Захід повинен буде зробити врешті-решт, оскільки він вичерпав свої запаси зброї радянських часів і не може виробляти чи придбати більше.

Основні переломи у військових діях 12 лютого: