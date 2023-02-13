В ISW пояснили, навіщо Кремль поширює наратив про те, що надання танків і ракет Україні створює загрозу безпеці РФ
Кремль продовжує свої зусилля, щоб зупинити передачу західних далекобійних ракет і танків Україні. Зокрема поширює наратив, що нове озброєння становитиме загрозу безпеці РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики нагадали, як російський диктатор Володимир Путін у грудні 2022 року звинуватив США в навмисному затягуванні війни після дозволу надати ЗРК Patriot.
"Путін абсурдно натякнув, що Україна використовуватиме Patriot (оборонні системи протиповітряної оборони) для ударів по території РФ. Ця інформаційна операція мала на меті призупинити допомогу Заходу, яка б зірвала поточні та заплановані російські військові операції", - мовиться у звіті.
В ISW вказали, що кремлівські чиновники продовжують посилювати наратив про те, що передача Заходом високоточних ракетних систем великої дальності та танків Leopard створює нову загрозу безпеці Росії.
Хоча вони не становлять більшої загрози, ніж поставка радянських танків чи інших високоточних систем.
"Українці не використовували надані Заходом системи HIMARS для ударів по території РФ. І думка про те, що Україна вторгнеться в Росію за допомогою німецьких Leopard, викликає сміх", - зазначають фахівці.
В Інституті вивчення війни пояснили, що ця інформаційна кампанія Кремля переслідує дві цілі:
- якомога довше затримати прибуття західних танків, щоб затримати відновлення українських контрнаступів і виграти час для власних наступальних операцій Росії;
- порушити формулювання узгодженого західного підходу до повного переходу України на західні системи озброєнь - те, що Захід повинен буде зробити врешті-решт, оскільки він вичерпав свої запаси зброї радянських часів і не може виробляти чи придбати більше.
Основні переломи у військових діях 12 лютого:
- Українські чиновники продовжили сумніватися в здатності російських військових розпочати широкомасштабні стратегічні наступальні операції в Україні.
- Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські війська, ймовірно, зазнали найвищих втрат в Україні з перших тижнів вторгнення на основі статистики, отриманої від Генерального штабу ЗСУ, в середньому 824 втрати на день минулого тижня.
- Депутат держдуми РФ закликав посилити законодавство про цензуру.
- ГУР Міноборони оприлюднило фрагмент перехопленого розмови операторів безпілотників Shahed в Україні, які розмовляли курдською та фарсі, і заявило, що російські сили можуть використовувати найманців для керування іранськими безпілотниками в Україні.
- Російські джерела стверджували, що російські війська продовжують наступ на північний захід від Сватового.
- Російські війська продовжували наступальні операції навколо Кремінної, за повідомленнями, у цьому районі відбулося 23 бойових зіткнення.
- Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара.
- Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин неправдиво стверджував, що "вагнерівці" є єдиними російськими силами в радіусі 50 кілометрів від Бахмута.
- Українські офіційні особи повідомили, що російські сили в Херсонській області не мають можливостей розпочати повномасштабний наступ.
- Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що українські чиновники вважають, що російські чиновники відкладуть заплановану другу хвилю мобілізації через збереження проблем, пов'язаних з першою хвилею мобілізації.
- Російські джерела заявили, що РФ може побудувати базу Чорноморського флоту в окупованому Маріуполі.
- CNN опублікував інтерв'ю з двома військовополоненими, які були новобранцями ПВК "Вагнера". Вони стверджували, що Пригожин серйозно вводив новобранців в оману щодо характеру війни та бойових завдань.
- Бійці стверджували, що "вагнерівці" використовували тюремних новобранців для штурмів навколо Лисичанська та зазнали великих втрат.
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