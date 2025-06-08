Росія маніпулює темою обміну: в ЦПД пояснили мету Москви

Росія продовжує маніпулювати темою обміну. Зокрема, Москва намагається все зривати і проводити ІПСО, щоб дискредитувати Україну в іноземному інфополі.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Не вийде у них брехати - правду всі бачать", - резюмував він.

Керівник ЦПД підкреслив, що Україна дотримується всіх досягнутих домовленостей. Росія у свою чергу маніпулює темою обміну, війни, відмовляється від припинення вогню і зустрічі лідерів, атакою щодня атакує нашу країну.

"Звісно ж, Росія не збиралася і так їх зупиняти, але продовження війни повністю на совісті росіян, і вони намагаються маніпулювати", - пояснив Коваленко.

Він пояснив, що задача росіян - поставити під сумнів дипломатичний процес та виправдати свої подальші наступальні дії.

Що передувало

Нагадаємо, 2 червня між Україною і Росією відбувся другий раунд прямих переговорів.

За підсумком зустрічі, делегації домовилися обміняти всіх тяжкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також усіх військових віком від 18 до 25 років.

Ще однією домовленістю стало повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів з кожного боку. Крім того, РФ готова повернути Україні кілька сотень вивезених дітей, але за умови, що з'являться їхні родичі.

Учора в Росії масово почали заявляти про нібито початок передачі загиблих тіл і звинувачувала Україну в "перенесенні" обміну. Однак, як виявилося, ці твердження були фейком. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Сьогодні глава ГУР МО України Кирило Буданов повідомив, що початок обміну тілами загиблих заплановано на наступний тиждень.

Він розповів, що українська сторона стикається з інформаційним тиском, а також спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу Росією. Буданов наголосив, що питання про обмін - не має бути чиїмось одноосібним рішенням, а тиск і маніпуляції тут - неприпустимі.

"Особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні. Тим більше, на велике свято Трійці, яке ми сьогодні відзначаємо", - додав глава ГУР.

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