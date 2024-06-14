ua en ru
Пт, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

G7: Росія має виплатити Україні збитки від війни, сьогодні це 468 млрд доларів

П'ятниця 14 червня 2024 20:30
UA EN RU
G7: Росія має виплатити Україні збитки від війни, сьогодні це 468 млрд доларів Ілюстративне фото: учасники саміту G7 (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росія повинна покласти край своїй незаконній агресивній війні та заплатити за завдані нею збитки Україні. Наразі завдані збитки оцінюють в майже 500 мільярдів доларів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано у спільному комюніке країн G7 після саміту в Італії.

Лідери G7 заявили, що російські активи залишаться заморожені доти, доки РФ не припинить війну в Україні і не виплатить збитки Києву. Або ці кошти будуть передані Україні для відновлення.

За даними Світового банку, наразі сума завданих збитків Україні оцінюється в 486 мільярдів доларів. Однак з кожним днем ця сума збільшується.

"Неправильно, коли Росія вирішує, чи буде і коли вона платити за збитки, завдані Україні. Зобов’язання Росії згідно з міжнародним правом щодо сплати завданої нею шкоди зрозумілі, і тому ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких Росія змушена виконувати ці зобов’язання", - сказано у тексті заяви.

Збитки України через вторгнення Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії Україна зазнала серйозних економічних втрат через руйнування інфраструктури, зменшення виробництва і експорту, а також втрати іноземних інвестицій.

Одним зі способів компенсації завданих збитків є використання заморожених російських активів. Заморожені активи Росії становлять значну частину її фінансових резервів і є одним із головних засобів економічного тиску, який застосували західні країни у відповідь на агресивні дії Росії.

Вчора країни G7 досягли прогресу в питанні використання заморожених активів Російської Федерації в користь України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація G7 Війна в Україні
NEWS
В Україні тривога за тривогою. З чим повʼязана активність РФ та до чого тут Старокостянтинів
В Україні тривога за тривогою. З чим повʼязана активність РФ та до чого тут Старокостянтинів
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку