G7: Росія має виплатити Україні збитки від війни, сьогодні це 468 млрд доларів
Росія повинна покласти край своїй незаконній агресивній війні та заплатити за завдані нею збитки Україні. Наразі завдані збитки оцінюють в майже 500 мільярдів доларів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано у спільному комюніке країн G7 після саміту в Італії.
Лідери G7 заявили, що російські активи залишаться заморожені доти, доки РФ не припинить війну в Україні і не виплатить збитки Києву. Або ці кошти будуть передані Україні для відновлення.
За даними Світового банку, наразі сума завданих збитків Україні оцінюється в 486 мільярдів доларів. Однак з кожним днем ця сума збільшується.
"Неправильно, коли Росія вирішує, чи буде і коли вона платити за збитки, завдані Україні. Зобов’язання Росії згідно з міжнародним правом щодо сплати завданої нею шкоди зрозумілі, і тому ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких Росія змушена виконувати ці зобов’язання", - сказано у тексті заяви.
Збитки України через вторгнення Росії
Після повномасштабного вторгнення Росії Україна зазнала серйозних економічних втрат через руйнування інфраструктури, зменшення виробництва і експорту, а також втрати іноземних інвестицій.
Одним зі способів компенсації завданих збитків є використання заморожених російських активів. Заморожені активи Росії становлять значну частину її фінансових резервів і є одним із головних засобів економічного тиску, який застосували західні країни у відповідь на агресивні дії Росії.
Вчора країни G7 досягли прогресу в питанні використання заморожених активів Російської Федерації в користь України.
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