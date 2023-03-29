Росія не має ресурсів для нападу на Молдову, - заступник генсека НАТО

"Я казав і повторюю, що ми не бачимо ризику неминучого військового нападу на Республіку Молдова з боку Російської Федерації. З дуже простих причин: у них не вистачає ресурсів, щоб доїхати до Одеси, Придністров'я і замкнути петлю", - заявив він.

У НАТО зазначають, що попри це, Росія продовжує застосовувати весь арсенал гібридної війни проти Молдови. За словами заступника генсека, мітинги проти діючої влади є однією зі спроб зашкодити демократичному режиму.

"Спроба повалити обраний демократичний режим є активною операцією, мобілізація політичних сил, комунікація, дезінформація, брехня використовуються в дуже великих масштабах у Молдові (росіянами, - ред.)", - сказав Джоане.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що, поки захищається Україна, для її країни немає загрози від Росії.

Крім того, уряд Молдови хоче продовжити на 60 діб режим надзвичайного стану в країні через війну в Україні.

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