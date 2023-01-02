Росія має пройти процес денацифікації, як і Німеччина, - посол

"Ми запропонували процес денацифікації, до якого вони (росіяни, - ред.) повинні прийти. Важлива штука відбулася у формулюваннях та в словах. Багато німців ще кілька місяців тому говорили, що війна в Україні не росіян, а війна Путіна. Це вже змінюється і ми постійно говоримо про це. Це не Путін вбиває, не Путін ґвалтує, не Путін застосовує тортури - це росіяни", - заявив він.

Дипломат заявив, що німці досі намагаються шукати "добрих росіян".

"Наше завдання - переконати їх (німців, - ред.): подивіться назад на себе. Тому що покаяння, через яке пройшла Німеччина, - це чудовий зразок того, через що має пройти Росія, якщо хтось сподівається, що РФ ще може бути цивілізованою та демократичною", - додав Макєєв.

При цьому він наголосив, що денацифікація Росії ще не означатиме примирення з Україною.

Нагадаємо, раніше український посол заявив, що головною метою України на 2023 рік є повне звільнення всіх окупованих росіянами територій.

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