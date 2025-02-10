Росія має повернути українських дітей без будь-яких умов, - ОП

"Це пункт для майбутніх переговорів. Це те, на чому ми будемо наполягати, щоб питання дітей було винесено за дужки. Це дуже важливо. Тому що дітей, як і цивільних заручників, Росія має повернути без жодних додаткових умов", - зазначила Зарівна.

Вона також додала, що у РФ українським дітям забороняють називати себе українцями, використовувати українську мову. Росіяни стирають усі ознаки ідентичності. Цей тиск не можна виміряти, його можна лише відчути.

"Знаєте, що мені розповідала психологиня про деяких дітей, які повертаються? Вони демонструють надмірну покірність. Вона каже: коли зазвичай у дітей просять віддати телефон, вони пручаються, не віддають просто так. А тут — віддають одразу, без питань. У них формується благоговіння перед авторитетами. Що дуже дивно, вони суперпокірні і кланяються. Ти щось у них попросив, і деякі з них у відповідь починають кланятися, і без сперечань роблять все, що їм скажуть", - додала директорка ініціативи Bring Kids Back UA.