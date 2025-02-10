Россия должна вернуть украинских детей без каких-либо условий, - ОП

"Это пункт для будущих переговоров. Это то, на чем мы будем настаивать, чтобы вопрос детей был вынесен за скобки. Это очень важно. Потому что детей, как и гражданских заложников, Россия должна вернуть без всяких дополнительных условий", - отметила Заривна.

Она также добавила, что в РФ украинским детям запрещают называть себя украинцами, использовать украинский язык. Россияне стирают все признаки идентичности. Это давление нельзя измерить, его можно только почувствовать.

"Знаете, что мне рассказывала психолог о некоторых детях, которые возвращаются? Они демонстрируют чрезмерную покорность. Она говорит: когда обычно у детей просят отдать телефон, они сопротивляются, не отдают просто так. А здесь - отдают сразу, без вопросов. У них формируется благоговение перед авторитетами. Что очень удивительно, они суперпокорны и кланяются. Ты что-то у них попросил, и некоторые из них в ответ начинают кланяться, и без споров делают все, что им скажут", - добавила директор инициативы Bring Kids Back UA.