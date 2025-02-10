Россия должна вернуть украинских детей без каких-либо условий, - ОП

В ходе будущих переговоров Россия должна вернуть похищенных ранее украинских детей без каких-либо предварительных условий.
Об этом заявила директор инициативы Bring Kids Back UA и советник руководителя Офиса президента Дарья Заривна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV.
"Это пункт для будущих переговоров. Это то, на чем мы будем настаивать, чтобы вопрос детей был вынесен за скобки. Это очень важно. Потому что детей, как и гражданских заложников, Россия должна вернуть без всяких дополнительных условий", - отметила Заривна.
Она также добавила, что в РФ украинским детям запрещают называть себя украинцами, использовать украинский язык. Россияне стирают все признаки идентичности. Это давление нельзя измерить, его можно только почувствовать.
"Знаете, что мне рассказывала психолог о некоторых детях, которые возвращаются? Они демонстрируют чрезмерную покорность. Она говорит: когда обычно у детей просят отдать телефон, они сопротивляются, не отдают просто так. А здесь - отдают сразу, без вопросов. У них формируется благоговение перед авторитетами. Что очень удивительно, они суперпокорны и кланяются. Ты что-то у них попросил, и некоторые из них в ответ начинают кланяться, и без споров делают все, что им скажут", - добавила директор инициативы Bring Kids Back UA.
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