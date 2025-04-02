Росія має понести відповідальність за Бучу та інші злочини в Україні, - Рютте

"Очевидно, що ті, хто несе відповідальність за Бучу і багато інших злочинів, мають бути притягнуті до відповідальності", - сказав Рютте.

Він також наголосив, що зараз вся увага має бути зосереджена на тому, щоб "закінчити війну в Україні таким чином, щоб Путін більше ніколи не спробував захопити жодної квадратної милі чи кілометра України або частини великих країн, і щоб припинення вогню, і спеціальна мирна угода в Україні була тривалою, міцною".

"Це має бути нашим головним фокусом на даний момент", - зазначив генсек НАТО.