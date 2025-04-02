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Росія має понести відповідальність за Бучу та інші злочини в Україні, - Рютте

Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Усі російські окупанти, які відповідальні за воєнні злочини в Бучі та на інших територіях України, мають бути притягнуті до відповідальності.

Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час пресконференції.

"Очевидно, що ті, хто несе відповідальність за Бучу і багато інших злочинів, мають бути притягнуті до відповідальності", - сказав Рютте.

Він також наголосив, що зараз вся увага має бути зосереджена на тому, щоб "закінчити війну в Україні таким чином, щоб Путін більше ніколи не спробував захопити жодної квадратної милі чи кілометра України або частини великих країн, і щоб припинення вогню, і спеціальна мирна угода в Україні була тривалою, міцною".

"Це має бути нашим головним фокусом на даний момент", - зазначив генсек НАТО.

Звільнення Бучі

Нагадаємо, 31 березня Україна відзначала річницю звільнення Бучі. Це місто стало символом російських воєнних злочинів і незламності українського народу. Саме цього дня у 2022 році Сили оборони України завершили операцію зі звільнення міста від російських окупантів.

Після відступу загарбників світ побачив страшні наслідки їхнього перебування: масові поховання, вбиті мирні жителі на вулицях, закатовані люди зі зв’язаними руками.

Трагедія Бучі шокувала міжнародну спільноту та стала одним із найважливіших доказів злочинів російської армії в Україні.

Додамо, нещодавно Нацполіція повідомила про підозру командиру російських десантників, які причетні до розстрілів людей на перехресті Вокзальної та Яблунської в Бучі у період із 5 по 9 березня 2022 року.

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НАТОБучаМарк РюттеВійна в Україні