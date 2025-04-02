Россия должна понести ответственность за Бучу и другие преступления в Украине, - Рютте

"Очевидно, что те, кто несет ответственность за Бучу и многие другие преступления, должны быть привлечены к ответственности", - сказал Рютте.

Он также отметил, что сейчас все внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы "закончить войну в Украине таким образом, чтобы Путин больше никогда не попытался захватить ни одной квадратной мили или километра Украины или части больших стран, и чтобы прекращение огня, и специальное мирное соглашение в Украине было длительным, прочным".

"Это должно быть нашим главным фокусом на данный момент", - отметил генсек НАТО.