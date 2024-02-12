Росія має обмежений ОПК, але все ще може підтримувати боєздатність армії, - ISW

Росія сьогодні має обмежену оборонну промислову базу з виробництва зброї та недостатню кількість серійних ліній для виробництва танків. Однак це не заважає агресору виробляти достатню кількість техніки у нинішньому темпі для підтримки своїх військових зусиль у середній- та довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російська оборонно-промислова база є не настільки продуктивною, як її позиціонує Кремль, але на сьогодні вона усе ще здатна підтримувати бойовий потенціал армії РФ.

За даними Ради безпеки, оборонна промисловість Росії досягла піку виробництва у вересні 2023 року, що на 38,9% перевищувало середній місячний обсяг виробництва у 2022 році, і неухильно знижувалася впродовж наступних місяців.

Машовець заявив, що російський оборонпром намагається компенсувати дефіцит середньо- та висококваліфікованої робочої сили, а також нездатність отримати необхідне промислове виробниче обладнання, запасні частини та сервісне обслуговування для підтримки темпів і обсягів виробництва озброєнь.

За словами оглядача, компанії Китаю менш охоче надають Росії обладнання і запасні частини. Західні компанії не бажають обслуговувати або постачати запчастини для цих машин через санкції. Однак агресор придбав багато промислових виробничих систем у країн Заходу до повномасштабного вторгнення в Україну.

Старі танки зі складу

Військовий аналітик Олександр Коваленко зазначив, що обсяги виробництва танків, про які останніми роками повідомляла РФ, здебільшого є відновленими та модернізованими машинами, які взяли зі складу, а не новими зразками озброєнь.

За словами експерта, основний російський виробник танків - "Уралвагонзавод", - за ідеальних умов може виробляти приблизно 60-70 танків Т-90 на рік. Тобто, щомісячно підприємство виробляє від трьох до шести нових танків цієї моделі.

Виробники танків "Уралвагонзавод", "Омсктрансмаш" і 103-й бронетанковий ремонтний завод в Читі (Забайкальський край), переважно зосереджені на відновленні, ремонті та модернізації вже готових танків. При цьому "Уралвагонзавод" - сьогодні єдиний виробник нових танків.

Крім цього, зазначив Коваленко, Росія лише модернізує танки Т-54/55 і Т-62, і саме вони можуть стати основними бойовими машинами її армії в майбутньому.

"Російські виробники дуже рідко модернізують танки Т-72 і Т-80. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв раніше заявляв, що російські війська отримали 1600 танків у 2023 році. Коваленко пояснив це число переважно відновленими та модернізованими, а не серійно виробленими машинами", - йдеться у звіті ISW.

Модернізація та кількісна перевага

Експерти Інституту також зазначають, що Росія здатна модернізувати та використовувати вилучені зі сховищ танки і дає її військам перевагу на полі бою за кількісним показником.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що деякі нові танки, зокрема Т-14 "Армата", виробляються погано. Натомість Росія активно ремонтує старі танки, на кшталт Т-72, що є більш надійними.

Крім того, Росія послідовно намагається пристосуватися до обмежень, викликаних санкціями Заходу і надалі буде намагатися їх обійти.

"Найближчим часом російський оборонно-промисловий комплекс може зіткнутися зі складнощами, а посилення заходів із обходу санкцій та партнерства з такими державами, як Китай і Північна Корея, може допомогти компенсувати актуальні недоліки у середньостроковій і довгостроковій перспективі", - йдеться у звіті ISW.

Оборонний потенціал Росії

Раніше повідомлялося, що російський ОПК може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць.

За останніми даними Повітряних сил ЗСУ, Росія, як і в минулий період, має близько 900 високоточних далекобійних ракет.

У ГУР Міноборони повідомили, що російські війстка не застосовували крилаті ракети "Калібр" для ударів по Україні з середини вересня 2023 року, ймовірно, з метою створення ракетного резерву.

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