ua en ru
Вс, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У России есть новый план для подрыва поддержки Украины, - FT

15:32 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
У России есть новый план для подрыва поддержки Украины, - FT Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Российский диктатор Владимир Путин настроен максимально ослабить поддержку Украины со стороны союзников. С этой целью он объявил "охоту" на руководителей оборонных компаний Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Согласно данным журналистов, европейские спецслужбы предупредили руководителей оборонных предприятий о росте угрозы покушений, которые готовит Россия.

Как стало известно, Кремль приказал расширить диверсионную деятельность и гибридные операции в Европе. Ключевая цель Путина - ослабить поддержку Украины в ближайшие месяцы.

В зоне риска прежде всего оказались руководители небольших компаний, производящих беспилотники и комплектующие к ним. Некоторые европейские страны серьезно отнеслись к этой угрозе.

Например, Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) усилило взаимодействие с руководством и сотрудниками оборонных компаний. В частности, им рекомендуют при необходимости пользоваться услугами частной охраны.

Глава BfV Синан Селен предупредил немецких парламентариев, что Россия целенаправленно готовит насильственные действия против отдельных лиц силами государственных или подконтрольных государству структур.

По его словам, меняются как цели и методы таких операций, так и исполнители. В частности, Россия привлекает представителей организованной преступности.

Также стало известно, что за подобными операциями в основном стоит Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). Ведомство меняет подходы к организации диверсий, активнее сотрудничая с криминальными группировками.

Вместо отдельных исполнителей, завербованных через интернет за деньги, российские разведчики все чаще привлекают трансграничные сети агентов. При этом сбор информации, логистику, планирование и непосредственное выполнение задач распределяют между разными группами и отдельными лицами.

Важно понимать, что российским спецслужбам необязательно доводить дело до реальных попыток убийства. Они рассчитывают, что само ощущение опасности и страх стать мишенью могут повлиять на решение людей сотрудничать с Украиной.

"Они хотят, чтобы люди дважды подумали, прежде чем вести бизнес с Украиной", - объяснил один из представителей разведки.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Европа уже готовит ограничения на въезд россиян из-за угрозы гибридных атак.

Также мы писали, что генсек НАТО Марк Рютте предупредил Европу о новой волне гибридных атак со стороны РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация ГРУ Война России против Украины
Новости
Украина может прекратить удары по российским НПЗ: Зеленский назвал главное условие
Украина может прекратить удары по российским НПЗ: Зеленский назвал главное условие
Аналитика
Киев, Одесса и Днепр – цель вражеских ударов по энергетике: блиц с Харченко
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Киев, Одесса и Днепр – цель вражеских ударов по энергетике: блиц с Харченко