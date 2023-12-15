Росія має намір продовжувати війну ще щонайменше весь 2024 рік, - ГУР

За словами Черняка, значна частина російських еліт не хоче війни, але це не означає, що країна-агресор її припинить. У Кремлі вже зібралися продовжувати бойові дії весь 2024 рік.

"Росіяни активно перебудовують економіку, ставлять її на військові рейки, переводять усю країну на воєнний стан, докладають максимум зусиль, щоб досягти якогось результату. Все це разом із кремлівською агресивною риторикою свідчить про те, що росіяни не готові зупиняти війну", - зазначив Черняк.

У свою чергу Мусієнко погодився, що горизонт планування в Москві обмежений 2025 роком. За 2024 рік ворог хоче перечекати Захід у розрахунку на втому та перебої з допомогою Україні, щоб змусити її піти на поступки.

На думку експерта, стратегія росіян виглядає так:

війна має йти на території України;

концентрація на контролі окупованих територій;

локальні наступальні дії, які можуть забезпечити лише тактичні переваги.

Все це потрібно для того, щоб не дати Україні перейти до нового масштабного наступу, додав він.

"Власне, під цю стратегію вони готують своє забезпечення та свої сили. А далі діятимуть виходячи з того, якою буде зовнішньополітична кон'юнктура, чим завершаться вибори президента США, наскільки стійкою буде підтримка з боку Північної Кореї, Ірану та, можливо, Китаю. І від цього відштовхуватись щодо військових дій. Звичайно, глобально росіяни готові були б просунутися далі і окупувати ще більше територій. Але для цього їм потрібен час, щоб відновитися", - додав експерт.

Що передувало

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про те, що росіяни не мають плану воювати в 2025 році.

Джерела видання Bild у німецькій розвідці не погодилися з таким твердженням голови ГУР.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.