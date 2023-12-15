Россия собирается продолжать войну еще по меньшей мере весь 2024 год, - ГУР

По словам Черняка, значительная часть российских элит не хочет войны, но это не значит того, что страна-агрессор ее прекратит. В Кремле уже собрались продолжать боевые действия весь 2024 год.

"Россияне активно перестраивают экономику, ставят ее на военные рельсы, переводят всю страну на военное положение, прилагают максимум усилий, чтобы добиться какого-либо результата. Все это вместе с кремлевской агрессивной риторикой говорит о том, что россияне не готовы останавливать войну", - отметил Черняк.

В свою очередь Мусиенко согласился, что горизонт планирования в Москве ограничен 2025 годом. За 2024 год враг хочет переждать Запад в расчете на усталость и перебои с помощью Украине, чтобы заставить ее пойти на уступки.

По мнению эксперта, стратегия россиян выглядит следующим образом:

война должна идти на территории Украины;

концентрация на контроле оккупированных территорий;

локальные наступательные действия, которые могут обеспечить только тактические преимущества.

Все это нужно для того, чтобы не дать Украине перейти в новое масштабное наступление, добавил он.

"Собственно, под эту стратегию они готовят свое обеспечение и свои силы. А дальше будут действовать исходя из того, какой будет внешнеполитическая конъюнктура, чем завершатся выборы президента США, насколько устойчивой будет поддержка со стороны Северной Кореи, Ирана и, возможно, Китая. И от этого отталкиваться в отношении военных действий. Конечно, глобально россияне готовы были бы продвинуться дальше и оккупировать еще больше территорий. Но для этого им нужно время, чтобы восстановиться", - добавил эксперт.

Что предшествовало

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о том, что у россиян нет плана воевать в 2025 году.

Источники издания Bild в немецкой разведке не согласились с таким утверждением главы ГУР.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.