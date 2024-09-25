Росія має намір передати єменським терористам потужні протикарабельні ракети, - Reuters

Сім джерел повідомили, що Росія поки не ухвалила рішення про передачу ракет "Яхонт" (також відомих як П-800 "Онікс"), які, за словами експертів, дозволять угрупованню бойовиків більш точно вражати комерційні судна в Червоному морі та збільшать загрозу для тих, хто захищає їх військових кораблів США та Європи.

The Wall Street Journal повідомив у липні, що Росія розглядає можливість відправлення ракет. Про посередницьку роль Ірану раніше не повідомлялося.

З листопада хусити неодноразово завдавали ударів з використанням безпілотників і ракет по судах у найважливіших судноплавних шляхах Червоного моря, щоб продемонструвати підтримку палестинцям у війні з Ізраїлем у секторі Газа.

Вони потопили щонайменше два судна і захопили ще одне, порушивши світову морську торгівлю, змусивши судноплавні компанії перенаправляти вантажі, збільшивши витрати на страхування суден, що курсують Червоним морем.

У відповідь США та Великобританія завдали ударів по позиціях хуситів, проте не змогли зупинити атаки угруповання.

Два регіональні чиновники, поінформовані про переговори, повідомили, що хусити та росіяни зустрічалися в Тегерані принаймні двічі цього року і що переговори про постачання десятків ракет, що мають дальність польоту близько 300 км, тривають, а нові зустрічі в Тегерані очікуються найближчими тижнями.

Раніше Росія постачала ракети "Яхонт" організації "Хезболла", що підтримується Іраном.

Одне з джерел повідомило, що переговори почалися за президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув у травні в результаті краху вертольота.

"Росія веде переговори з хуситами про передачу надзвукових протикорабельних ракет "Яхонт", - повідомило джерело у західній розвідці. - Іранці виступають посередниками у переговорах, але не хочуть ставити під ними свій підпис".

Відповідь на дозвіл Україні бити західною зброєю по Москві

Росія та Іран розвивають тісніші військові зв'язки на тлі війни Росії проти України. Раніше цього місяця Сполучені Штати заявили, що Тегеран передав балістичні ракети Москві для використання проти України.

За словами трьох джерел, однією з причин, через яку Москва озброює хуситів, є ймовірність того, що західні держави можуть дозволити Україні використовувати свою зброю для завдання ударів по території Росії.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що переговори Росії та хуситів "судячи з усього, пов'язані з нашою позицією щодо України і тим, що ми готові чи не готові зробити" щодо прохань Києва зняти обмеження на використання далекобійної зброї, що поставляється США, для завдання ударів по цілям у глибині території Росії.

Президент Росії Володимир Путін у червні заявив, що Москва може направити противникам Заходу по всьому світу сучасну зброю далекого радіусу дії, подібну до тієї, яку США та їхні союзники постачають Україні.

"Яхонт" вважається однією з найдосконаліших протикорабельних ракет у світі. Вона розроблена таким чином, щоб ковзати по поверхні моря, уникаючи виявлення, зі швидкістю, що вдвічі перевищує швидкість звуку, що ускладнює її перехоплення.