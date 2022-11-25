Росія має досвідчених військових, але більшість з них уже мертві, - Воллес

За його словами, окупанти зараз погано укомплектовані і цим треба скористатися.

"Нещодавно росіяни розгорнули частину без їжі, шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофа для людини, яка йде в поля... Розмах у росіян є, але не дуже. Більшість з тих, хто був хорошим військовослужбовцем - мертві. Тільки нація, яка не дбає про власний народ, може відправити 100 000 своїх людей на смерть, поранення або дезертирство", - зазначив Воллес.

Зазначимо, також глава Міноборони Британії закликав українців продовжувати наступ взимку з огляду на переваги, які мають ЗСУ в підготовці, обладнанні та високу якість військових проти деморалізованих та погано підготовлених росіян.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, втрати російської армії від початку повномасштабної війни сягають близько 86 150 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.