Росія має бути якимось чином залучена до переговорів з Україною, - глава МЗС Швейцарії

Для припинення війни в Україні Росія має бути якимось чином залучена до переговорів.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Watson.

"Необхідно зробити крок, щоб так чи інакше залучити Росію", - заявив він.

За словами міністра, без Росії не буде миру, а український мирний план - це "фундамент" для припинення конфлікту з Москвою.

Однак, на думку Кассіса, міжнародне співтовариство повинно рухатися вперед, навіть якщо діалог між Києвом і Москвою ще не може відбутися, поки цьому перешкоджає військова ситуація.

"Щодня, коли ми чекаємо, гинуть десятки мирних жителів. Ми не маємо права чекати. Ми повинні бути готові до того часу, коли умови дозволять провести мирні переговори", - заявив Кассіс.

Переговори з Росією

У грудні американське видання The New York Times повідомило з посиланням на джерела, що російський диктатор Володимир Путін нібито надсилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну проти України і почати переговори.

У публікації йшлося, що за словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали Путін також посилав роком раніше - восени 2022 року.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Москві дійсно хочуть якнайшвидшого завершення війни, незважаючи на заяви російської пропаганди. Цього хоче і Україна, але на власних умовах та відповідно до міжнародного права.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль може використати "сигнали" для Заходу про нібито готовність поставити війну проти України "на паузу" для спроби знизити оборонну допомогу країн-партнерів. Експерти нагадали, що подібні маніпуляції з боку російського диктатора Путіна вже були, зокрема, на тему переговорів.

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