Росія у Криму будує базу для морських дронів: до чого готуються окупанти

Біля окупованого Новоозерного в Криму росіяни звели елінги, які, ймовірно, призначені для зберігання безекіпажних катерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "КіберБорошно".
За даними OSINT-спільноти, йдеться про нову інфраструктуру на березі Донузлава. Її призначення пов'язують із безекіпажними катерами, або морськими дронами.
Водночас наразі активного бойового застосування таких катерів з боку російських військ не фіксують.
Однак поява відповідних споруд може свідчити про те, що окупанти готуються до випробувань цього класу озброєння. Ймовірно, росіяни створюють необхідну інфраструктуру для його подальшого розгортання.
Таким чином, нові елінги біля Новоозерного можуть бути частиною підготовки Росії до майбутнього використання безекіпажних катерів у Чорному морі.
Нагадаємо, у серпні речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що окупований Крим фактично перестав бути повноцінною базою для російського флоту.
Водночас Росія продовжує використовувати півострів у військових цілях, зокрема для розміщення та забезпечення військової інфраструктури.