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РФ знищує історичний центр Маріуполя під виглядом "відновлення", - ЦНС

Неділя 16 лютого 2025 16:05
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РФ знищує історичний центр Маріуполя під виглядом "відновлення", - ЦНС Фото: жителі Маріуполя залишилися без житла, нові будинки призначені для переселення росіян (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти під виглядом "відновлювальних" заходів в тимчасово окупованому Маріуполі розпочали демонтаж історичного центру міста. Ворог знищує будинки, які мають історичну цінність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, будівників, які мають історичну цінність, залишилося не так багато. Значну частину міста ворог знищив своїми масованими обстрілами до тла.

"Відтак в центральній частині міста представники російської окупаційної адміністрації (РОА) додумалися дозволити проводити забудову так званого "нового" житла під іпотеку для росіян з депресивних регіонів РФ та іммігрантів з Азії", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що це цілеспрямована політика, яка націлена на зміну етнічного складу населення в створення ілюзії "повернення життя" в зруйноване місто.

Водночас жители Маріуполя залишаються без житла, оскільки компенсаційні квартири їм не виділяють. За даними ресурсу, усе будівництво спрямоване виключно на переселення росіян.

Крім того, попри гучні заяви окупантів про "ремонти", будівельні роботи заморожені через відсутність належного фінансування, а завезені робітники постійно скаржаться на невиплату зарплат. У зв'язку з цим окупанти часто роблять лише косметичний ремонт фасадів, тоді як всередині будинки залишаються непридатними для життя. Проте, картинка для росЗМІ "подається у кращих традиціях" російської пропаганди.

"Центр національного спротиву наголошує, що як би ворог не намагався зробити Маріуполь російським - йому це не вдасться зробити ніколи, оскільки душа цього міста є синьо-жовтою", - додав ресурс.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що Росія планує розширити потужності морського порту в Маріуполі. Ворог має намір у такий спосіб збільшити можливість грабежу на тимчасово окупованих територіях.

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