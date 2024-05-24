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Росія кинула на Вовчанськ африканський корпус із колишніх вагнерівців, - британська розвідка

Фото: під Вовчанськ кинули колишніх вагнерівців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Минулого тижня Росія задіяла підрозділи африканського корпусу разом із регулярними російськими силами та підрозділами "Шторм-Z" під час їхнього наступу на Вовчанськ на півночі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається, африканський корпус міноборони Росії, створений у грудні 2023 року, складається з більш ніж 2000 регулярних солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили в угрупуванні "Вагнера".

За даними британської розвідки, загони африканського корпусу, швидше за все, раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігері.

"Російське міністерство оборони майже напевно перекинуло підрозділи африканського корпусу до українського кордону у квітні 2024 року в рамках підготовки до цього наступу. Цілком імовірно, що Росія посилює свою війну проти України за рахунок ресурсів, які раніше спрямували до Африки", - зазначають у Міноборони Британії.

Наступ у Харківській області

Нагадаємо, російська армія почала наступ на півночі Харківської області 10 травня та захопила декілька населених пунктів. Також їм вдалося зайти у Вовчанськ, але вони контролюють не усе місто, і зараз там тривають вуличні бої.

Як заявили у Генштабі ЗСУ, українські війська зупинили росіян на півночі Харківської області та планують наступальні дії.

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