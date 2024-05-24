Росія кинула на Вовчанськ африканський корпус із колишніх вагнерівців, - британська розвідка

Як зазначається, африканський корпус міноборони Росії, створений у грудні 2023 року, складається з більш ніж 2000 регулярних солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили в угрупуванні "Вагнера".

За даними британської розвідки, загони африканського корпусу, швидше за все, раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігері.

"Російське міністерство оборони майже напевно перекинуло підрозділи африканського корпусу до українського кордону у квітні 2024 року в рамках підготовки до цього наступу. Цілком імовірно, що Росія посилює свою війну проти України за рахунок ресурсів, які раніше спрямували до Африки", - зазначають у Міноборони Британії.