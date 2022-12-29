UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія як терористична держава має бути притягнута до відповідальності, - SCM

Фото: Росія як терористична держава має бути притягнута до відповідальності (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Росія як терористична держава має бути притягнута до відповідальності і заплатити сповна за розв’язану проти України війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора зі зв'язків з громадськістю та комунікацій компанії SCM Наталію Ємченко в інтерв'ю Kyiv Post.

"Російська імперія має відповісти за кожен злочин, скоєний в Україні, проти України та українців. Будь-який злочин має бути покараний. росія, як терористична держава, має бути притягнута до відповідальності", - зазначила Ємченко.

За її словами, нинішня агресія росії стала можливою в тому числі тому, що вона уникнула відповідальності за війни в Чечні, Грузії, Сирії, в Криму та в окремих районах Донецької і Луганської областей у 2014 році.

"Саме тому наш власник Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини. Справа стосується, в першу чергу, відновлення справедливості і того, що росія має відповідати за свої злочини. Хоча, безумовно, інструментом правосуддя мають стати в тому числі фінансової компенсації", - зазначила Ємченко.

Нагадаємо, власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов першим подав позов проти Росії до ЄСПЛ із вимогою залучити країну-агресор до відповідальності за руйнування української інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВторгнення Росії до України