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Росія хоче завозити на окупований Донбас будівельників з КНДР, - ЦНС

Фото: глава КНДР Кім Чен Ин та глава РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Росія планує завозити північнокорейських будівельників на окуповані території Донецької та Луганської областей. Таку "співпрацю" обговорювали на зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з главою КНДР Кім Чен Ином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Так, під час зустрічі двох диктаторів було домовлено про відкриття "дипломатичних представництв" КНДР в окупованих Донецьку та Луганську. За даними ЦНС, завданням цих установ буде сприяння завезенню на окуповані території робітників з КНДР та їхнє залучення до будівельних робіт.

"Такі дії Кремля засвідчують відсутність достатньої кількості робітників з території самої РФ чи трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони могли б залучити на ТОТ як для зведення інженерно-фортифікаційної інфраструктури для російських окупаційних військ, так і для будівництва в інтересах окупаційних адміністрацій", - пояснили в ЦНС.

У Центрі також зазначили, що навесні та влітку цього року було зафіксовано спроби окупантів вербувати трудових мігрантів до російської армії. Тому в ЦНС не виключають, що робітничі загони північнокорейців також будуть застосовуватися в інтересах підтримки окупаційної армії.

Візит Кім Чен Ина в Росію

Цього тижня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин на власному бронепоїзді прибув в Росію, де 13 вересня зустрівся з Путіним. Як писали ЗМІ, на зустрічі Кім Чен Ин запросив Путіна до Північної Кореї, а глава Кремля нібито дав згоду.

Як очікували в українській та західній розвідках, на зустрічі двох диктаторів планувалося обговорення постачання снарядів з КНДР в Росію для їхнього використання у війні з Україною.

Детальніше про постачання зброї з КНДР в Росію читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

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