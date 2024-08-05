ua en ru
Пн, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія хоче заборонити судноплавство у частині моря біля Криму, – ЗМІ

Понеділок 05 серпня 2024 19:30
UA EN RU
Росія хоче заборонити судноплавство у частині моря біля Криму, – ЗМІ Ілюстративне фото: Росія хоче заборонити судноплавство у частині моря біля Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація планує закрити для судноплавства частину моря біля тимчасово окупованого. Вже розроблено проект наказу, що встановлює заборонені райони для плавання в зоні енергомосту в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Ймовірно, заборона пошириться на плавання всіх типів суден: маломірних, вітрильних, спортивних, гідроциклів, пасажирських, прогулянкових, вантажних, судна допоміжного флоту, бункерувальники, буксири.

Однак виняток буде зроблено для катерів, суден і кораблів МВС РФ, військово-морського флоту і прикордонної служби ФСБ Росії.

Зі сторони Криму заборонена буде починатись трохи нижче мису Борзовка в Глазовській сільраді і простягнеться приблизно на кілометр на південь по береговій лінії і на схід по воді до морського кордону з краснодарським краєм рф.

З боку краснодарського краю заборонена ділянка розташовується тільки на воді. Вона буде знаходитися на водній ділянці на відстані 1,6 - 6 кілометрів від берега навпроти північного кордону селища Ілліч і опуститься на 1,6 кілометра на південь.

Росія хоче заборонити судноплавство у частині моря біля Криму, – ЗМІ

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сили оборони завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 РФ в тимчасово окупованому Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Крим Російська Федерація Черное море
NEWS
Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак
Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак
DAILY
Микита Потураєв: "Слуга народу" присягала народу України, а не Московському патріархату
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Микита Потураєв: "Слуга народу" присягала народу України, а не Московському патріархату