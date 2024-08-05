Россия хочет запретить судоходство по части моря у Крыма, – СМИ

Российская Федерация планирует закрыть для судоходства часть моря у временно оккупированного. Уже разработан проект приказа, устанавливающий запрещенные районы по плаванию в зоне энергомоста в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Вероятно, запрет распространится на плавание всех типов судов: маломерных, парусных, спортивных, гидроциклов, пассажирских, прогулочных, грузовых, судна вспомогательного флота, бункеровщики, буксиры.

Однако исключение будет сделано для катеров, судов и кораблей МВД РФ, военно-морского флота и пограничной службы ФСБ России.

Со стороны Крыма запрещена будет начинаться чуть ниже мыса Борзовка в Глазовском сельсовете и протянется примерно на километр к югу по береговой линии и к востоку по воде до морской границы с краснодарским краем России.

Со стороны краснодарского края запретный участок располагается только на воде. Она будет находиться на водном участке в 1,6 - 6 километрах от берега напротив северной границы поселка Ильич и опустится на 1,6 километра к югу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Силы обороны нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 РФ во временно оккупированном Крыму.

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