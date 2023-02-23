Росія хоче війни, а не миру. Кулеба закликає підтримати українську резолюцію на Генасамблеї ООН

Ситуація на фронті та триваючий наступ окупантів доводить, що Росія хоче війни, а не миру. З огляду на це, світ має об'єднатися та підтримати проєкт резолюції Генасамблеї, в якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на 11-й надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку також закликав країни-члени ООН підтримати проєкт резолюції Генасамблеї "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні", адже цей документ сприятиме спільним зусиллям задля припинення війни, яку розв'язала РФ, а також захисту основоположних принципів міжнародного права.

Міністр нагадав про звірства та воєнні злочини РФ в Україні: вбивства цивільних, тортури та зґвалтування, невибіркові обстріли житлових районів та енергетичної інфраструктури, примусові депортації тисяч українських дітей.

За його словами, відмова України від законного права на самозахист означала б, що ці злочини поширювалися б на всю територію нашої країни.

"Нікого не слід вводити в оману порожніми закликами Росії до переговорів. Ситуація на передовій доводить, що росіяни хочуть війни, а не миру. Досі є країни, які з різних причин не хочуть стати на бік України. Гаразд, станьте тоді на захист Статуту ООН. Станьте на бік міжнародного права. Це - наші спільні правила”, - сказав Кулеба.

Окрім того, міністр окреслив ключові пункти формули миру президента України Володимира Зеленського, яка втілює бачення нашої держави щодо забезпечення всеосяжного, сталого і довгострокового миру та відновлення глобальної безпеки.

Кулеба також назвав недоречними заклики деяких держав до припинення постачання Україні зброї та боєприпасів, адже країна, яка зазнала нападу, відповідно до Статуту ООН, має право на самозахист.

"Заклики припинити постачання зброї та боєприпасів до України вкрай недоречні. Світ потоне в хаосі, якщо допустити зміну кордонів силою, прикриваючись політичною доцільністю. За підтримки світу Україна може відновити свою територіальну цілісність. Це позбавить Росію та інших агресорів бажання нападати на інші країни”, - сказав він.