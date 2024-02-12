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Росія хоче відправити на війну проти України строковиків, - ЦНС

Архівне фото: Росія хоче відправити на війну проти України строковиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни хочуть залучити строковиків до участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що питання з відбору строковиків до бойових підрозділів курирує ФСБ Росії.

Регіональні управління ФСБ повинні будуть відбирати призовників у військових комісаріатах за власними критеріями, щоб замість Збройних сил Російської Федерації вони йшли в спецслужбу. 

"Для забезпечення цих заходів із високою ймовірністю запровадять нову систему фінансових доплат, яка передбачає виконання стрибків із парашутом із літального апарату відповідно до програми (плану) оперативно-бойової, навчальної підготовки, а також під час проведення оперативно-бойових заходів", - додали в ЦНС.

Росія відправляє на війну в Україну іноземців

CNN писало, що Російська Федерація завербувала майже 15 000 непальців для участі у війні проти України. Багато з них повернулися травмованими, тоді як деякі, так і не повернулися.

Також Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що Росія вербує на війну проти України найманців у Сирії. Їм за прискореною процедурою видають російські паспорти.

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