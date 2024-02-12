Россия хочет отправить на войну против Украины срочников, - ЦНС

Отмечается, что вопрос по отбору срочников в боевые подразделения курирует ФСБ России.

Региональные управления ФСБ должны будут отбирать призывников в военных комиссариатах по собственным критериям, чтобы вместо Вооруженных сил Российской Федерации они шли в спецслужбу.

"Для обеспечения этих мероприятий с высокой вероятностью будет введена новая система финансовых доплат, которая предусматривает выполнение прыжков с парашютом с летательного аппарата в соответствии с программой (планом) оперативно-боевой, учебной подготовки, а также при проведении оперативно-боевых мероприятий", - добавили в ЦНС.

Россия отправляет на войну в Украину иностранцев

CNN писало, что Российская Федерация завербовала около 15 000 непальцев для участия в войне против Украины. Многие вернулись травмированными, тогда как некоторые, так и не вернулись.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что Россия вербует на войну против Украины наемников в Сирии. Им по ускоренной процедуре выдают российские паспорта.