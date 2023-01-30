Росія хоче великого реваншу, але їй не вдасться це забезпечити, - Зеленський

Сьогодні, 30 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що військові РФ готуються до великого реваншу, ба більше - вони його вже можливо починають, проте Збройні сили України готові їх спинити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозапис пресконференції.
"Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Я думаю, вона його почала. Я думаю, їм не вдасться забезпечити своє суспільство впевненим позитивним результатом в наступі", - заявив Зеленський.
Президент запевнив, що він впевнений в українській армії, та вважає, що ЗСУ будуть "потрошки зупиняти та розбивати" окупантів, а тим часом Київ готуватиме свій великий контрнаступ.
Зеленський додав, що Україна детально вивчає інформацію розвідки та ділиться нею з партнерами. Він також повідомив, що особисто спілкується щодо цього з лідерами інших держав, відколи від розвідок почала надходити інформація про ризики повторного наступу РФ.
Нагадаємо, У НАТО не бачать жодних ознак того, що глава Кремля Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки ж генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нині спостерігається підготовка Росії до нового наступу.
Аналітики ISW своєю чергою також вважають, що російський диктатор піде на повторний наступ. Вони назвали, на яких напрямках Путін може здійснити новий великий наступ.
Про те, що говорять про повторний наступ Росії в Україні та на Заході - можете дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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