Росія хоче вчити українських дітей історії "рідного" краю. Омбудсмен просить світ відреагувати

"З вересня учні 5-7 класів на тимчасово окупованій території Луганської області будуть навчатися за оновленим підручником з історії "рідного" краю. За особистим дорученням Путіна для школярів розробили курс регіональної історії у трьох томах для пришвидшеного занурення дітей у викривлену парадигму проросійської соціальної, культурної та історичної пам’яті", - зазначив Лубінець.

За його словами, наразі триває чергове переписування історичних фактів про утворення території тимчасово окупованої Луганської області, референдум, передумови "вільного входження" області в склад РФ, і "спеціальну воєнну операцію" як рятівну місію.

Так, зауважив Лубінець, за повідомленням російських медіа, "для виховання підростаючого покоління" тільки у 2023 році 110 бібліотек Херсонської області укомплектовано "належними" книгами на 50 млн рублів (22,7 млн гривень).

"Шляхом тотальної індоктринації, примусової асиміляції, зміни ідентичності, промивання мізків та контролю Росія здійснює політику геноциду українців. Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на тотальні порушення прав дитини, які РФ щоденно вчиняє на ТОТ. Українські діти потребують більшого, ніж засудження. Вони чекають твердих рішень та дієвих кроків від тих, хто може вплинути на російський режим!", - наголосив Лубінець