Окупанти "відбирають" випускників шкіл для вступу до військових ВНЗ Росії, - омбудсмен

На окупованих територіях України росіяни "відбирають" випускників шкіл для навчання у військових вишах держави-агресора. Це є порушенням Женевської конвенції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця .

За його словами, це вкотре свідчить про те, що РФ хоче зробити з українських дітей майбутнє покоління солдатів, щоб змусити воювати проти своєї батьківщини.

"Адже протягом 10 років росіяни на тимчасово окупованих територіях України перевиховують наших дітей, залучають їх до руху "Юнармія" та кадетських шкіл", - написав омбудсмен.

Він уточнив, що українським дітям агресивно нав'язуються російські пропагандистські наративи, щоб змінити їхню самоідентифікацію.

Порушення Женевської конвенції

Лубінець уточнив, що ці дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, а зокрема, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"У рамках цієї теми також нагадаю, що жителі ТОТ піддаються примусовій паспортизації та мобілізації. До лав армії РФ фактично можуть потрапити 18-річні юнаки, які щойно закінчили середню школу", - додав він.

Він закликав міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав людини країною-терористом і засудити ці дії окупантів.