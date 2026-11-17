"Справа в тому, що Росія не хоче укладати з Україною тимчасову угоду щодо Чорного моря без укладання довгострокової мирної угоди", - сказав Фідан.

Він додав, що Туреччина має ідеї з приводу того, як створити основу, за якою сторони могли б досягти взаєморозуміння з урахуванням того, що одна зі сторін не виявляє бажання укласти перемир'я. Проте подробиць ідей він не розповів, заявивши, що цим поки зарано ділитися з громадськістю.

Також глава МЗС Туреччини повідомив, що вся суть проблеми в укладанні перемир'я в Чорному морі та в цілому завершення війни полягає в Донбасі. Зокрема, Росія вимагає його віддати, а Україна каже, що цього не робитиме.

"Саме це питання зараз є причиною продовження війни. За російськими оцінками, йдеться про 11-12% території, що залишилися. Якщо ж виходити з українських оцінок, то йдеться про 18% території", - говорить міністр.

За словами Фідана, якщо між Україною та Росією буде укладено мирну угоду, то тоді потрібно серйозно опрацювати питання про те, де проходитиме лінія припинення вогню. Після цього вже буде йти розмова про гарантії безпеки та загалом архітектуру безпеки в Європі.

"Як я вже сказав, найважливішою частиною цього питання є проблема Донбасу. Після її вирішення Україна вимагатиме надання гарантій безпеки... Мир між Україною та Росією буде миром не лише між цими двома країнами. Це також буде мир між Європою та Росією. Тому потрібно визначити, якою буде нова архітектура безпеки та миру між Європою та Росією", – пояснив міністр закордонних справ Туреччини.

Фідан додав, що Туреччина має "дуже серйозні міркування" щодо нової архітектури безпеки Європи. Також він каже, що після цих питань виникне ціла низка інших, зокрема:

що буде санкціями проти РФ у процесі відновлення України;

що буде із замороженими російськими активами.

"Усі ці питання становлять зміст угоди, яка зараз обговорюється, та формують її окремі пункти. Як ви розумієте, досягти домовленості з усіх цих питань таким чином, щоб вона влаштувала всі сторони, досить складно. Поки триває ця робота, ми також займаємося іншими питаннями. Можливо, все вдасться, і я сподіваюся, що так і буде. Адже важливо домогтися остаточного припинення війни", – підсумував він.