Росія хоче розширити морський порт в Маріуполі: у ЦНС дізнались, для чого

За даними інформаційного ресурсу, до кінця цього року на території об'єкту окупанти мають збудувати ще 25 гідротехнічних споруд, серед яких додаткові причали для вантажних кораблів та склади.

"Розширення" Маріупольського порту зумовлено апетитами РФ щодо подальшого вивозу із захоплених українських територій насамперед сільськогосподарської продукції. Крім того, ворог має на меті остаточно відправити в Росію та продати у інші "прихильні" до неї країни промислове устаткування з окупованих територій.

"Тим часом фейкове федеральне агентство морського і річкового транспорту російської окупаційної адміністрації повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн зерна", - додали у ЦНС.