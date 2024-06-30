Росія хоче розколоти ЄС і НАТО, - міністр оборони Швеції

"Я думаю, що Кремль і Путін самі усвідомлюють, що вони програють цю війну. Але я вважаю, що Росія дуже зацікавлена ​​в тому, щоб розділити нас політично, як в ЄС, так і в НАТО", - сказав він.

Політик вважає, що напад Росії на територію НАТО "не є неминучим", а Москва готова йти на великі політичні та військові ризики.

На думку Йонсона, щоб зберегти мир, найкраще зробити НАТО сильнішим і зосередитися на стримуванні та обороні. Міністр оборони Швеції вважає, що для забезпечення безпеки Європи перш за все потрібно більше інвестицій у збройні сили.