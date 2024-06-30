Россия хочет расколоть ЕС и НАТО, - министр обороны Швеции

"Я думаю, что Кремль и Путин сами осознают, что они проиграют эту войну. Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически, как в ЕС, так и в НАТО", - сказал он.

Политик считает, что нападение России на территорию НАТО "неизбежно", а Москва готова идти на большие политические и военные риски.

По мнению Йонсона, чтобы сохранить мир, лучше всего сделать НАТО сильнее и сосредоточиться на сдерживании и обороне. Министр обороны Швеции считает, что для обеспечения безопасности Европы, прежде всего, нужно больше инвестиций в вооруженные силы.