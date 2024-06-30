Россия хочет расколоть ЕС и НАТО, - министр обороны Швеции

Россия заинтересована в том, чтобы расколоть Европейский союз и НАТО. Российский диктатор Владимир Путин может понимать, что проиграет войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Йонсона, которого цитирует N-TV.
"Я думаю, что Кремль и Путин сами осознают, что они проиграют эту войну. Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически, как в ЕС, так и в НАТО", - сказал он.
Политик считает, что нападение России на территорию НАТО "неизбежно", а Москва готова идти на большие политические и военные риски.
По мнению Йонсона, чтобы сохранить мир, лучше всего сделать НАТО сильнее и сосредоточиться на сдерживании и обороне. Министр обороны Швеции считает, что для обеспечения безопасности Европы, прежде всего, нужно больше инвестиций в вооруженные силы.
Следует отметить, что и Украина, и некоторые страны Запада допускают войну России с НАТО. В Украине отмечают, что будущими целями Кремля могут стать Польша или балтийские страны.
Разведка Эстонии считает, что Россия уже готовится к следующей войне. Это может произойти в течение 10 лет.
В Германии заявили, что Россия сможет напасть на НАТО уже в 2029 году.
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