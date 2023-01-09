Росія хоче "продати" авіаційний ремонтний завод в окупованій Євпаторії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром" .

Зазначається, що завод входить до складу "Укроборонпрому" та перебуває на тимчасово окупованій території з 2014-го року. Так, це вже третя спроба росіян продати те, що їм не належить.

"Укроборонпром" зазначає, що дії окупаційної влади - це черговий прояв агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України, а результати так званого аукціону будуть вважатися недійсними.

Так, після звільнення Криму Україна обов’язково відновить контроль над діяльністю Державного підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".

Станом на травень "Укроборонпром" повідомляв, що п'ять підприємств перебували під контролем російських окупантів.

Тим часом у розвідці розповіли, що росіяни тримають декілька носіїв ядерних боєприпасів наземного, повітряного і морського базування у Криму.

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