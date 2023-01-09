ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія хоче "продати" авіаційний ремонтний завод в окупованій Євпаторії

Новость на русском →
Крим, Понеділок 09 січня 2023 10:14
Росія хоче "продати" авіаційний ремонтний завод в окупованій Євпаторії Фото: Росія хоче "продати" авіаційний ремонтний завод в окупованій Євпаторії (blackseanews.net)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська окупаційна адміністрація виставила на продаж 100% акцій українського державного підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром".

Зазначається, що завод входить до складу "Укроборонпрому" та перебуває на тимчасово окупованій території з 2014-го року. Так, це вже третя спроба росіян продати те, що їм не належить.

"Укроборонпром" зазначає, що дії окупаційної влади - це черговий прояв агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України, а результати так званого аукціону будуть вважатися недійсними.

Так, після звільнення Криму Україна обов’язково відновить контроль над діяльністю Державного підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".

Станом на травень "Укроборонпром" повідомляв, що п'ять підприємств перебували під контролем російських окупантів.

Тим часом у розвідці розповіли, що росіяни тримають декілька носіїв ядерних боєприпасів наземного, повітряного і морського базування у Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євпаторія Укроборонпром Крым
NEWS
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії