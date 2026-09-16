Росія хоче побудувати "супертюрму" на окупованій Херсонщині

Як повідомляють російські опозиційні ЗМІ, йдеться про проєкт так званої "супертюрми", яка нібито допоможе Москві суттєво зекономити на утриманні вязнів.

Владв РФ розраховує на те, що кожна установа зможе вмістити понад 20 тисяч осіб:

5 380 місць у СІЗО;

15 120 - у колоніях.

Згідно з офіційними даними, такі мультирежимні тюрми планують побудувати в:

Бурятії;

Забайкальському краї;

Калузькій області;

Астраханській області;

Тюменській області;

окупованій частині Херсонської області України.

Перший такий комплекс російська влада планує запустити в Татарстані до 2030 року. За попередніми оцінками, будівництво одного об'єкта обійдеться у 13-20 млрд рублів.

Водночас у Мін'юсті РФ очікують, що завдяки об'єднанню СІЗО та колоній витрати на утримання ув'язнених і підслідних вдасться скоротити на 25-30%.

Ще одна мета проєкту - винести такі установи за межі міст. Зокрема, комплекс поблизу Улан-Уде має дозволити перенести за межі міста СІЗО та чотири колонії.

Що важливо розуміти, рішення про будівництво "супертюрем" ухвалили на тлі скорочення кількості ув'язнених та проблем із фінансуванням кримінально-виконавчої системи.

Так, протягом останніх років кількість ув'язнених у Росії зменшилася майже на 40%. Наприкінці 2021 року в місцях позбавлення волі перебували 465 тисяч осіб, тоді як у 2026 році їхня кількість скоротилася до 282 тисяч. Із них близько 85 тисяч перебувають у СІЗО.

Влада РФ не приховує, що кримінально-виконавчій системі бракує фінансування для покращення умов утримання ув'язнених.

Кого росіяни найчастіше кидають до в'язниці на окупованих територіях:

1. Проукраїнських активістів і людей, які відкрито виступають проти окупації

Російські військові багато разів учасників проукраїнських мітингів, громадських активістів та інших людей, яких вважали нелояльними. На Херсонщині зафіксовані випадки викрадень, допитів, побиття та тривалого незаконного утримання.

2. Представників української влади

Під переслідування потрапляли мери міст, голови громад, депутати місцевих рад та інші посадовці. Human Rights Watch документувала незаконне позбавлення волі представників місцевої влади на Херсонщині.

3. Українських правоохоронців і військових

Окремою категорією є поліцейські, співробітники інших силових структур, військовослужбовці та представники територіальної оборони. У Херсоні, зокрема, документували випадки тривалого утримання та катувань захоплених представників тероборони.

4. Людей, яких підозрюють у допомозі Україні

Російські сили затримують цивільних, яких підозрюють у передачі інформації українським військовим, коригуванні вогню, участі в українському підпіллі або інших формах спротиву. Окремі справи згодом оформлюють за російськими статтями про "державну зраду", "шпигунство" та іншими звинуваченнями.

5. Людей, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою

Йдеться не лише про політиків чи активістів. Під репресії можуть потрапляти звичайні мешканці, які відмовляються виконувати вимоги окупаційної адміністрації або демонструють проукраїнську позицію. ООН описувала довільні затримання як один із методів тиску на населення окупованих територій.