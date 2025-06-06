Росія хоче окупувати Україну до Дніпра і захопити Одесу, - Офіс Зеленського

За даними української військової розвідки, Москва до кінця 2025 року прагне розширити зону окупації на сході України. Плани передбачають захоплення всієї Донецької та Луганської областей восени, а також створення "буферної зони" вздовж північного кордону з Росією.

Плани Москви на наступний рік ще більш амбітні. Паліса повідомив журналістам, які зібралися в посольстві України у Вашингтоні, що Володимир Путін прагне окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро, яка ділить країну навпіл.

За його словами, Росія також сподівається захопити південні українські регіони - Одесу і Миколаїв, - що відріже Україну від Чорного моря.

"На жаль, вони не говорять про мир. Вони готуються до війни", - сказав Паліса, який 5 червня провів брифінг для двопартійної групи сенаторів. Він входить до складу делегації на чолі з главою адміністрації Зеленського Андрієм Єрмаком.

Як зазначає Politico, неясно, чи зможе Росія досягти цих цілей. Москва повільно просувається на полі бою, але зазнає труднощів у досягненні великих територіальних завоювань, які спостерігалися на початку війни.

Оцінка планів Москви

Військові аналітики прогнозують, що Росія збільшить темпи в літньому наступі, щоб посилити тиск на Україну, але зазначають, що Москві може бути складно підтримувати темпи до 2026 року. Росія не демонструє намірів завершувати війну найближчим часом.

Західні чиновники неодноразово заявляли, що не побачили у своїх розвідданих жодних ознак того, що Путін відступив від своїх двох головних цілей у цій війні: назавжди прив'язати Україну до Росії та укласти грандіозну угоду із Заходом, яка перегляне архітектуру безпеки в Європі після закінчення холодної війни.

Саме це мають на увазі російські офіційні особи, коли говорять про вирішення "корінних причин" конфлікту.

"Росіяни хочуть укласти угоду. Але вони не вважають, що ця угода укладається насамперед між ними та українцями", - сказав Джордж Біб, колишній директор відділу аналізу Росії в ЦРУ.

"Вони вважають, що це давня геополітична боротьба між Москвою і Вашингтоном", - сказав він на брифінгу, організованому Центром національних інтересів.